Am 26. Februar 2023, eröffnen mit einer Vernissage die Ausstellungen „Point of view(s) – Blick und Richtung“ im Ober- und „Erinnern – Malerei von Georg Weise“ im Erdgeschoß der Kommunalen Galerie Schloss Biesdorf.

Die Ausstellung „Point of view(s) – Blick und Richtung“ zeigt in elf zeitgenössischen künstlerischen Positionen diverse Ansichten, Standpunkte, Perspektiven und Blickrichtungen – sowohl in ästhetischen als auch in soziopolitischen Hinsichten.

Anzeige

Spiel der Mehrdeutigkeiten

Die Arbeiten der Künstler Jürgen Gerhard, Thomas Heidolph und Rolf Xago Schröder (Leihgaben aus dem Museum Utopie und Alltag – Alltagskultur und Kunst aus der DDR/Beeskow), erweitern die Thematik der Ausstellung mit Werken aus der jüngeren Vergangenheit.

Der Ausstellungstitel spielt mit Mehrdeutigkeiten, neben der optischen Anspielung geht es auch um künstlerische Sichtweisen, die eine Teilnahme an einem Wechselspiel zwischen sinnlichen und mentalen Erfahrungen ermöglichen. Präsentiert werden unter anderem Installationen, Skulpturen, Malerei sowie Video- und Fotoarbeiten.

Zwischen Verlust und Sehnsucht

Im Erdgeschoss und im Café des Schloss Biesdorf ist eine Einzelausstellung des Berliner Malers Georg Weise zu sehen. Die Motive der Bilder, oft verankert in Kindheits – und Jugenderinnerungen des Künstlers, zeigen junge Männer, oft fast noch Kinder.

Verloren stehen sie in Landschaften, die sich der Realität verweigern, dem Betrachter entgleiten und verschwundene Zeiten erahnen lassen. Georg Weises Arbeiten beschreiben eine eigene Welt zwischen Einsamkeit und Verlust, Sehnsucht und bedingungsloser Romantik.

Vernissage am 26. Februar

Die Ausstellungen sind vom 27. Februar bis zum 9. Juni 2023 im Schloss Biesdorf zu den üblichen Öffnungszeiten besuchbar. Die dazugehörige Vernissage beider Ausstellungen beginnt am 26. Februar um 18 Uhr. Zur Begrüßung werden Bezirksstadtrat Dr. Torsten Kühne sowie Karin Scheel, Künstlerische Leitung Schloss Biesdorf, anwesend sein. Zu den Ausstellungen sprechen Katia Hermann (Point of view(s)) und Daniela Dahn (Georg Weise).

Weitere Informationen zum Schloss Biesdorf (Alt Biesdorf 55, 12683 Berlin), den Ausstellungen, Veranstaltungen und den Angeboten der Kunstvermittlung auf der Webseite des Schlosses unter www.schlossbiesdorf.de.

Text: red