In der Harzer Straße in Neukölln steht ein Wohnhaus in Flammen.

Die Feuerwehr leitete Rettungsmaßnahmen ein und ist mit 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Harzer Straße ist aktuell in beiden Richtungen zwischen Wildenbruchstraße und Elsenstraße gesperrt, so die Berliner Feuerwehr.

Anzeige

Text: red