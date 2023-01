Bei „Vier gegen die Pfunde“, der gemeinsamen Aktion von Schlager Radio und Berliner Abendblatt nehmen Kerstin, Heike, Wolfgang und Daniela mit der Berliner Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski ab.

Bei Heike purzeln die Pfunde bereits. 1,5 Kilo reines Körperfett hat sie verloren. Heike leidet unter viszeralem Bauchfett, das kann für die Organe gefährlich werden. Bei ihr hatte der Jojo-Effekt zugeschlagen, als sie das Rauchen aufgegeben hatte.

Hungern muss Heike nicht

Die 62-Jährige leidet bereits an Bluthochdruck und Diabetes. Hungern muss Heike nicht. „Ich esse genauso viel wie vorher, nur eben andere Lebensmittel“. Heike befindet sich in der sogenannten Teilreduktion und greift neben Proteinen noch kräftig zu Kohlenhydraten, um ihren Stoffwechsel zum Laufen zu bringen.

Auch Kerstin aus Lichtenberg muss erst einmal viele Kohlenhydrate (Brot, Kartoffeln und Nudeln) in sich hineinschaufeln. Ihr Stoffwechsel hat noch vor einer Woche so gut wie gar nicht mehr funktioniert. Jetzt muss sie viel essen. „Besonders morgens habe ich Probleme, die vielen Scheiben Brot aufzuessen, weil ich für gewöhnlich morgens nichts gegessen habe“, erklärt die 54-Jährige.

Stoffwechsel kommt wieder auf Touren

Trotz des vielen Essens hat Heike aber nicht zugenommen und ihr Stoffwechsel fängt langsam wieder an zu arbeiten. Ernährungsmedizinerin Daniela Kielkowski, die die Kandidaten mit Hilfe ihrer eigens entwickelten Software behandelt, gibt sich zufrieden. „Alle vier halten sich an ihre Ernährungspläne, die sie über ihr Smartphone empfangen.

Ich denke, dass in ein paar Tagen alle in die Reduktionsphase gehen können, um richtig viel abzunehmen“, erklärt die Ernährungsexpertin. Wie es mit den Kandidaten weitergeht, erfahren sie immer mittwochs im Berliner Abendblatt und bei Schlager Radio am Morgen.

