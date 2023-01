Noch bis zum 3. Februar kann es in Gatow zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Grund hierfür ist der Anschluss eines Hauses an das Gasnetz.

Im Rahmen dieser Leitungsarbeiten hat die Senatsverwaltung eine Absperrung im Bereich der Fahrbahn angeordnet. Dieser befindet sich nördlich der Straße Am Ortsrand, in Höhe der Gatower Straße 303.

Straße verläuft einspurig

Die Straße verläuft in diesem Abschnitt auf einer Länge von rund sechs Metern auch in den kommenden Tagen einspurig, wobei der Verkehr in Richtung Kladow Vorrang hat. Die Geschwindigkeit ist auf einem 50 Meter langen Fahrbahnabschnitt auf 30 km/h beschränkt. Radfahrer können in dieser Zeit auf den Gehweg ausweichen, wie das Bezirksamt noch mitteilt.

