Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Mitte ist ein Mann in der Nacht zum Montag angegriffen, mit Fäusten geschlagen und getreten worden. Gegen 03.00 Uhr betraten drei mutmaßliche Täter einen Spätverkauf an der Brückestraße, wie die Polizei mitteilte. Das Trio habe einen 22-jährigen Angestellten gefragt, ob dieser Drogen verkaufe. Als er verneint habe, sollen die drei das Geschäft zunächst wieder verlassen haben. Laut Polizei kamen sie wenig später jedoch zurück und forderten den Verkäufer auf, mit nach draußen zu kommen. Dort hätten sie ihn plötzlich angegriffen.

Als eine Streife dem jungen Mann zu Hilfe gekommen sei, hätten die unbekannten Angreifer die Flucht ergriffen. Einen 16-jährigen Tatverdächtigen nahm die Polizei nach eigenen Angaben in der Nähe fest. Der 22-jährige Angegriffene habe Verletzungen an Kopf und Hals erlitten.