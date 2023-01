Streit mögen die wenigsten von uns, dabei gehört er zur menschlichen Kommunikation und begegnet uns täglich: in den Medien, in politischen Debatten oder in der Beziehung. Um Konflikte in der Liebe dreht sich im Museum für Kommunikation alles am Valentinstag.

Liebe ist widersprüchlich und Liebe tut weh. Menschen streben nach Glück und landen dabei allzu häufig in Streit-Himmeln und Harmonie-Höllen. Liebe macht verletzlich, wütend, angreifbar und immer wieder ratlos. Aber auch unendlich glücklich. Die einen kleben aneinander, die anderen setzen sich auseinander. Und alle drumherum streiten fachkundig mit: Freunde, die Familie und Kollegen.

Zweiter Diskurs-Salon

Im Rahmen der Ausstellung STREIT. Eine Annäherung, die noch bis zum 27. August 2023 im Museum für Kommunikation in Mitte geöffnet ist, findet am kommenden Valentinstag (14. Februar) ein weiterer Diskurs-Salon samt Improvisations-Liebe und Swing-Tanz statt.

Die Reihe „Diskurs-Salon“ greift die vier Streiträume (Geld, Liebe, Macht und Kunst) – der aktuellen Wechselausstellung „STREIT. Eine Annäherung“ auf und diskutiert diese mit unterschiedlichen Formaten.

Theater und Tanz

Der Abend beginnt mit Schallplattenunterhaltung von Grammophon-DJ Stephan Wuthe im im Kaffeehaus, anschließend zeigen das Improvisationstheater Gesellschaftsbühne „Das Liebes-Dilemma“. Später geht es weiter mit einer Performance des Tanzensembles Les Belles Magnifiques und Charlston-Tanz-Crashkurs (für Solo- und Paar-Tänzer*innen).

Zum runden Abschluss des Abends führt schließlich die paartherapeutische Beratung mit Augenzwinkern namens „Wenn aus Ernst Spaß wird“. Mehr Informationen rund um den Abend, das gesamte Programm und Tickets erhalten Sie hier.

Auf einen Blick

Was: Diskurs-Salon #2: Die Harmoniehölle

Diskurs-Salon #2: Die Harmoniehölle Wann: 14. Februar 2023, 18 Uhr

14. Februar 2023, 18 Uhr Wo: Museum für Kommunikation, Leipziger Str. 16, 10117 Berlin

Text: red/su