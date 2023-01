Rezepttipp: Bunte vegane Protein-Bowl mit aromatischen Äpfeln.

Weniger Fett, Zucker und Fertiggerichte essen: Diese Vorsätze fassen viele zu Beginn des Jahres. Damit eine gesunde Ernährung aber auch langfristig gelingt, ist es wichtig, dass die Rezepte ausgewogen und schnell gekocht sind. Denn wer hat schon Lust, stundenlang in der Küche zu stehen oder penibel Kalorien zu zählen.

Äpfel verleihen Gerichten eine besondere Note

Fruchtig frisch und in nur 15 Minuten zubereitet, ist etwa die bunte Protein-Bowl der veganen Foodbloggerin Nina von Foodykani. Kichererbsen und Belugalinsen liefern dabei wertvolle Ballaststoffe, sind reich an lang satt machenden Proteinen, Magnesium und Eisen. Avocado beinhaltet reichlich Omega-3-Fettsäuren, die Herz und Kreislauf guttun und Rotkohl ist ein echtes Mineralstoffwunder. Die heimlichen Stars der Bowl sind Pink Lady Äpfel, die mit ihrem knackigen, saftigen Fruchtfleisch und der roten Einfärbung allen Gerichten eine ganz besondere Note verleihen.

Da Äpfel zu 85 Prozent aus Wasser bestehen und an die 30 verschiedene Vitamine und Provitamine, viele Mineralstoffe sowie jede Menge Ballaststoffe enthalten, sind sie ideal für eine gesunde Ernährung.

Die ausgewogene Mischung aus Süße und Säure und die große Vielfalt an Aromen machen diese Apfelsorte, die nach strengen Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien in Obstgärten in Frankreich, Spanien und Italien angebaut wird, zu einer vielseitigen und spannenden Zutat auch für herzhafte Gerichte. Ob roh oder gekocht: Die Äpfel behalten ihre Festigkeit und geben nur wenig Flüssigkeit ab. Weitere schnelle und gesunde Rezepte gibt es das ganze Jahr über unter www.apfel-pinklady.com/de/rezepte.

Zutaten für die Bowl: 2 Pink Lady Äpfel 500 g Belugalinsen 1/2 kleiner Rotkohl 3 Möhren 500 g Kichererbsen (gegart) 1 Avocado 4 Stängel glatte Petersilie 50 g Granatapfelkerne Zutaten für das Dressing: 100 ml Granatapfelsaft 50 g Granatapfelkerne 1 TL Agavendicksaft 4 EL Olivenöl 1 EL Zitronensaft 1TL Salz 1EL heller Balsamico

Zubereitung:

Äpfel, Rotkohl und Möhren waschen und in kleine Stückchen schneiden. Avocado entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Petersilie waschen und in kleine Stücke zupfen oder grob hacken. Linsen, Kichererbsen, Apfelstückchen, Rotkohl und Möhrenstückchen nacheinander kreisförmig in die Schüsseln geben.

Für das Dressing alle Zutaten miteinander vermischen und mit dem Pürierstab kurz zerkleinern. Dann über die Bowl geben und zuletzt als Topping die Avocadoscheiben und Granatapfelkerne auf die Bowl legen. Die gehackte Petersilie darüber streuen. Guten Appetit!

Quelle: djd