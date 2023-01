Iserlohn (dpa/bb) – Trainer Serge Aubin machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. «Wir haben Fehler gemacht, die wir normalerweise nicht machen. Und unsere Einsatzbereitschaft war einfach nicht gut. Wenn man weiß, wo wir in der Tabelle stehen, ist das natürlich inakzeptabel», sagte der Kanadier.

Vorausgegangen war eine ernüchternde Vorstellung gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Playoff-Ränge der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Vorausgegangen war ein 1:4 der Eisbären Berlin bei den Iserlohn Roosters.

Anzeige

Besonders missfiel Aubin der schwache Start seines Teams, das am Sonntag mit einem 0:2-Rückstand in die erste Pause gehen musste. Ähnlich sah es Kapitän Frank Hördler. «Das erste Drittel hat uns schon ganz schön in die Bre­douil­le gebracht. Da haben die Iserlohn Roosters sehr, sehr gut gespielt, und wir hatten große Schwierigkeiten, dagegenzuhalten», sagte der 38 Jahre alte Verteidiger.

Durch die zweite Niederlage nacheinander wuchs der Rückstand des Meisters auf den mindestens nötigen zehnten Platz, auf dem die Iserlohner liegen, auf sieben Punkte an. Elf Hauptrundenspiele stehen noch an, aktuell ist der Titelverteidiger Tabellen-13.

Die Mannschaft dürfe sich angesichts der jüngsten Rückschläge aber «nicht fertigmachen», betonte Hördler. «Wir müssen nach vorne schauen», forderte er. «Wir wollen weiter Punkte sammeln. Das müssen wir, und das weiß auch jeder Spieler. Von daher wäre es eine Katastrophe, jetzt irgendwie in ein Loch zu fallen.»

Hoffnung bereitet dem Routinier die vorausgegangene Serie von fünf Siegen. «Da müssen wir wieder anknüpfen», sagte Hördler mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel gegen den Tabellenführer EHC Red Bull München am Freitagabend.