Erste Worte Japanisch lernen oder arabische Schriftzeichen auf Papier bringen, sich einmal ganz der Schauspielerei hingeben oder sich beim Zumba auspowern – bei den „Bildungshäppchen“ der Volkhochschule im Bezirk Mitte kann man all das kostenlos und ungezwungen einfach mal ausprobieren.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe KULTURM ermöglicht die Volkshochschule Mitte am 2. Februar von 17 bis 19 Uhr Einblicke in die Vielfalt ihres Programms. KULTURM in der Turmstraße 75 ist eine Veranstaltungsreihe des Amtes für Weiterbildung und Kultur des Bezirkssamtes Mitte von Berlin.

Mini-Workshops ohne Anmeldung

Es gibt drei Durchläufe von sogenannten Mini-Workshops: von 17:00 bis 17.30 Uhr, von 17.40 bis 18.10 Uhr und von 18.20 bis 19:00 Uhr. Wo man reinschnuppern will und die Reihenfolge der Workshops, bestimmen die Besucherinnen und Besucher selbst.

Einfach spontan vorbeikommen ist an diesem Tag möglich, eine Anmeldung ist nicht nötig. Auch Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger wird am 2. Februar dabei sein.

Text: red/su