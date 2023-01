Grüner Wasserstoff ist begehrter denn je. In Kürze soll er in Marzahn für Berlins Fernwärmenetz produziert werden.

Ab dem Jahr 2027 soll im CleanTech Business Park Marzahn grüner Wasserstoff hergestellt und dadurch die umliegenden Unternehmen und Wohnungen mit klimafreundlicher Energie versorgt werden. Dafür wird die HH2E AG ein entsprechendes Werk auf dem Areal errichten. Das haben das Unternehmen und die WISTA Management GmbH am Montag in einer gemeinsamen Absichtserklärung (Letter of Intent) festgelegt.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hatte zur Unterzeichnung dee Absichtserklärung in Rote Rathaus eingeladen. Die SPD-Politikerin erklärte: „Wir müssen unsere Energieerzeugung und -speicherung in weiten Teilen umgestalten, damit die Energiewende gelingt. Dies erfordert erhebliche Transformationsanstrengungen. Das Finden geeigneter Flächen zur Errichtung neuer Technologien ist in einer Metropole wie Berlin eine große Herausforderung. Ich freue mich, dass dies im CleanTech Business Park Marzahn erfolgreich gelungen ist.“

Energie für 30 Prozent aller Haushalte

Das dort geplante HH2E-Werk werde grünen Wasserstoff produzieren, aus dem Strom und Wärme gewonnen werden können. Damit könnten 30 Prozent aller Berliner Haushalte, die ans Fernwärmenetz angeschlossen sind, mit warmen Wasser versorgt werden. Zusätzlich sollen rund 120 neue Arbeitsplätze entstehen. „Mit der heute beschlossenen Vereinbarung gehen wir einen großen Schritt in Richtung innovativer klimaneutraler Stadt“, so Giffey.

HH2E-Vorstandsmitglied Alexander Voigt sagte zu der geplanten Ansiedlung in Berlin: „Von hier aus wollen wir einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten und Deutschland helfen, seine Energiesouveränität zurückzugewinnen. Es gibt Projekte in Berlin, wie die Urban Tech Republic auf dem ehemaligen Flughafen Tegel oder der CleanTech Business Park Berlin-Marzahn, zu denen wir mit unserer Technologie und unserem Know-how im Bereich der grünen Energie einen wichtigen Beitrag leisten können.”

Berlins größtes Industriegebiet

Der CleanTech Business Park Berlin-Marzahn (CBP) ist mit 90 Hektar das größte zusammenhängende Areal für produzierende Unternehmen in Berlin. „Er bietet ideale Rahmenbedingungen für zukunftsorientierte Unternehmen, die mit sauberen Technologien und nachhaltigen Produkten einen Ort suchen, an dem sie wachsen können“, heißt es aus der Senatskanzlei.

Roland Sillmann, Geschäftsführer der WISTA Management GmbH: „Die HH2E AG passt mit seinem Vorhaben, grünen Wasserstoff und Fernwärme zu erzeugen, sehr gut in das Cleantech-Profil des Areals. Wir sind zuversichtlich, dass das Vorhaben gut voranschreitet und nächstes Jahr die Bauarbeiten beginnen können. Wir werden HH2E auf diesem Weg unterstützen, um die wissensbasierte Reindustrialisierung Berlins auf Basis von Cleantech voranzutreiben.“

Text: red/nm