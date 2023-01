Oranienburg (dpa/bb) – Ein 13-Jähriger soll in Oranienburg mit einer Softair-Waffe von einem Balkon aus auf zwei Kinder auf einem Spielplatz geschossen haben. Das sei eher ein «Dumme-Jungen-Streich», sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Nord am Montag. Die beiden sieben und zehn Jahre alten Kinder – ein Mädchen und ein Junge – seien am frühen Sonntagabend getroffen, aber nicht verletzt worden.

Auf einem Balkon hielten sich dem Polizeisprecher zufolge mehrere Jugendliche auf, die wahrscheinlich «Faxen gemacht» hätten. Einer von ihnen habe dann mit der Softair-Waffe geschossen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Zudem soll zu den Hintergründen ermittelt werden, etwa zur Frage, wie der Junge an die Waffe kam.

Softair-Waffen sind spezielle Druckluftwaffen, die meist kleine Kugeln aus Plastik oder anderen Materialien verschießen und bei Geländespielen eingesetzt werden. Sie sind richtigen Waffen oft täuschend ähnlich, verursachen aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Softair-Waffen müssen nicht unters Waffengesetz fallen, hierzu gibt es aber unterschiedliche Bestimmungen.