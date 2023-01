Neben den meisten Berliner Einkaufszentren und einigen Möbelhäusern öffnen am 29. Januar auch ausgewählte Supermärkte und Discounter ihre Türen für Kunden. Demnach haben heute zahlreiche Netto-Discounter in der Hauptstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In denen gibt es zudem zehn Prozent auf alle Produkte. Auch in einigen teilnehmenden Malls haben die Supermärkte geöffnet.