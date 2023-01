Um dieses Ziel zu erreichen, sollen alle Unterrichtsräume in den Reinickendorfer Schulen mit sogenannten Mediensäulen ausgestattet werden. In denen sind Glaserfaserleitungen, Unterverteilungen für zusätzliche Ausstattungen wie Präsentationstechniken, Montageraum für Lautsprecher- und Gefahrmeldeanlagen und vor allem die Accesspoints für das WLAN verbaut.

Für Bezirksstadtrat Harald Muschner ist eine intelligent verlegte Gebäudeverkabelung die Voraussetzung für die digitale Zukunft der Schulen: „Wir wollen von diesem Pilotprojekt lernen und daraus organisatorische und bautechnische Standards für andere Schulstandorte entwickeln. Am Ende soll in jedem Unterrichtsraum eine Mediensäule stehen, von der aus möglicherweise auch noch in 20 Jahren digitale Technik verteilt werden kann“, so Muschner.

