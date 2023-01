Berlin (dpa/bb) – Die zweimaligen Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt haben nach dem zweiten Tag beim 110. Berliner Sechstagerennen die Spitzenposition übernommen. Die Europameister siegten am Samstagabend in der großen Jagd und verdrängten damit die Niederländer Yoeri Havik und Vincent Hoppezak von der Spitze. Beide Mannschaften haben vor dem Schlusstag 82 Punkte auf dem Konto. Auf Platz drei folgte die zweite deutsche Paarung mit Tim Torn Teutenberg/Moritz Malcharek. Das Duo hat vor dem Finale am Sonntag der auf drei Tage verkürzten Sixdays eine Runde Rückstand und 42 Punkte.

Publikumsliebling Maximilian Levy erlebte im Velodrom nach seiner einzigartigen Karriere einen emotionalen Abschied. Der dreimalige Olympia-Medaillengewinner und vierfache Weltmeister wurde frenetisch mit Sprechchören und stehenden Ovationen im voll besetzten Velodrom gefeiert und fuhr letztmals in 12,670 Sekunden eine fliegende Runde. «Das Schönste für einen Sprinter war immer das Rundenrekordfahren», sagte der 35-Jährige unter Tränen. «Es hat einen Riesenspaß gemacht. Alter schützt vor Leistung nicht», meinte der heutige Junioren-Bundestrainer, der neunmal in Berlin die Sixdays bei den Sprintern gewann.