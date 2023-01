Am 10. Februar findet das Leichtathletik-Meeting wieder in der Mercedes-Benz Arena statt.

Am 10. Februar geht es in der Mercedes-Benz Arena wieder sportlich zu. Dann versammelt sich die deutsche Leichtathletik-Elite zum Istaf Indoor in Berlin. Mit dabei auch das Star-Trio aus Gina Lückenkemper, Malaika Mihambo und Armand „Mondo“ Duplantis.

Star-Trio dabei

Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper und Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo waren am 29. Januar bereits beim Istaf in Düsseldorf am Start. Lückenkemper, Deutschlands schnellste Frau, hat sich im Sommer 2022 zu Europas Sprint-Königin gekrönt und nach den 100 Metern trotz einer Verletzung auch mit der Staffel das 4×100-Meter-Finale gewonnen. Mittlerweile trainiert die 26-Jährige wieder in Florida (USA). Von dort wird sie nun auch zurück nach Deutschland kommen und ihr „Lieblingsmeeting“ absolvieren.

Große Vorfreude

Auf das freut sich auch Malaika Mihambo: „Das Istaf Indoor ist mit keinem anderen Meeting vergleichbar, die Stimmung ist einmalig. Für uns Athletinnen und Athleten ist es jedes Mal ein echtes Highlight“, sagt die Weltmeisterin, die im vergangenen Jahr in Düsseldorf den Meetingrekord verbessert hat (6,96 Meter).

Tickets für das Istaf Indoor Berlin am 10. Februar sind erhältlich im Online-Ticketshop. Viele Plätze sind bereits belegt, aber noch gibt es einige Restkarten für das Sport-Event in der Mercedes-Benz Arena.

Text: kr