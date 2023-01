Am 29. Januar begeht Berlin den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. In diesen Malls und Möbelhäusern können Berliner morgen einkaufen.

Zum ersten Mal in diesem Jahr öffnen Geschäfte und Möbelhäuser in Berlin auch am Sonntag. Der verkaufsoffene Sonntag findet anlässlich des letzten Tages der Grünen Woche statt und hat bereits Tradition. Viele Geschäfte und Einkaufszentren öffnen am 29. Januar wieder ihre Türen zwischen 13 und 18 Uhr für Besucher.

Viele Malls geöffnet

Die Grüne Woche hat an ihrem Abschlusstag noch einmal von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher der Messe können also im Anschluss noch auf Shoppingtour gehen. Folgende Malls haben morgen geöffnet:

Mall of Berlin

KaDeWe

Alexa

Galeria Kaufhof Alexanderplatz

Neukölln Arcaden

Das Schloss

Eastgate

Schultheiss Quartier

Gesundbrunnen-Center

Märkische Zeile Berlin

Tegel Quartier

Außerdem öffnen auch zahlreiche kleinere Läden in den Kiezen. Es lohnt vorab ein Blick auf die Webseiten und Social Media Kanäle, um genaue Öffnungszeiten herauszufinden. Auch einzelne Filialen von Media Markt und Saturn haben geöffnet. Darunter der Media Markt an der Weddinger Pankstraße und die Filiale an der Krummen Straße in Charlottenburg.

Möbelhäuser ebenfalls geöffnet

Wer lieber Möbel und Dekoartikel einkaufen möchte, hat dazu am 29. Januar in den Berliner Ikea-Filialen sowie in einigen anderen Möbelhäusern Gelegenheit. Diese Möbelhäuser haben am Sonntag geöffnet:

Ikea in Tempelhof, Lichtenberg und Spandau (jeweils von 13 bis 18 Uhr)

in Tempelhof, Lichtenberg und Spandau (jeweils von 13 bis 18 Uhr) Möbel Höffner in Lichtenberg und in Schöneberg (von 13 bis 18 Uhr)

