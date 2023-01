Berlin (dpa) – Neuzugang Florian Niederlechner steht im Stadtderby gegen den 1. FC Union Berlin erstmals im Kader von Hertha BSC. Der 32 Jahre alte Angreifer sitzt in der Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber zunächst auf der Bank. Im Team von Trainer Sandro Schwarz ersetzt Filip Uremovic in der Innenverteidigung den gesperrten und verletzten Agustin Rogel. Für Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (leichte Gehirnerschütterung) steht Routinier Peter Pekarik in der Startelf. Kapitän Marvin Plattenhardt rückt wieder in die erste Elf.

Bei Union kommt Linksverteidiger Jérôme Roussillon zu seinem Startelf-Debüt. Kapitän Christopher Trimmel beginnt auf der rechten Abwehrseite. Der genesene Andras Schäfer ersetzt den Japaner Genki Haraguchi im Mittelfeld.