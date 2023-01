Die Mieter einer Wohnanlage an der Ossietzkystraße kämpfen seit Jahren gegen eine Bebauung zweier Grünflächen. Nun will die Gesobau Tatsachen schaffen.

„Lasst uns zusammenstehen und ein starkes Zeichen setzen“, heißt es auf dem Flyer der Bürgerinitiative (BI) „Grüner Kiez Pankow“, die zu einer Menschenkette am 29. Januar einlädt. Um 15.30 Uhr wollen die Anwohner der Anlage an der Ossietzkystraße eben dieses Zeichen setzen – gegen die Versiegelung und Bebauung ihrer Grünflächen. „Wir setzen uns für den Erhalt unserer 170 Bäume, der Wohngrünflächen, des Spielplatzes sowie gesunder Wohn- und Lebensbedingungen in Zeiten von Pandemie und Klimawandel ein – in Pankow und ganz Berlin“, so die BI.

Anzeige

MUF soll errichtet werden

Konkret geht es um die grünen Höfe der Wohnanlage zwischen Kavalierstraße, Ossietzkystraße, Am Schlosspark und Wolfshagener Straße. Bereits vor Jahren plante die Gesobau eine Nachverdichtung auf diesen Grünflächen, die von den Bewohnern als Erholungs- und Spielflächen genutzt werden. Gestoppt wurde das Vorhaben wegen des ausgerufenen Klimanotstands in Pankow schließlich vom Bezirksamt.

Der Erleichterung über diese Entscheidung folgte vor wenigen Tagen ein erneuter Schreck. Demnach habe die Gesobau beim Senat einen Bauantrag für eine Modulare Unterkunft für Flüchtlinge (MUF) eingereicht, für die ein Sonderbaurecht greifen würde. Wie der Tagesspiegel berichtet, müssten für diesen Bau 36 Bäume gefällt und Spielplätze abgerissen werden.

„Völlig überraschend“

„Für uns völlig überraschend erfuhren wir, dass die Gesobau AG für unsere zwei Wohngrünflächen zwischen Kavalierstraße/ Ossietzkystraße/ Am Schoßpark/ Wolfshagener Straße erneut einen Bauantrag gestellt hat. Dieser droht, kurzfristig vom Senat genehmigt zu werden – hinter dem Rücken der Anwohnerschaft“, berichtet die BI auf ihrer Webseite.

Gegen die Pläne will die Mietergemeinschaft nun protestieren. Treffpunkt ist am 29. Januar um 15.30 Uhr im Nordhof hinter der Ossietzkystraße 26.

Text: kr