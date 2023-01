Berlin (dpa/bb) – Wenige Tage vor Ende der Frist für die Grundsteuererklärungen am 31. Januar registriert die Berliner Finanzverwaltung eine starke Zunahme der Rückläufe. Bis zum Donnerstagabend seien 564.661 Erklärungen eingegangen, was 65,4 Prozent entspreche, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Am Mittwochabend lag die Zahl noch bei 553.542 Erklärungen (64,1 Prozent).

Grundstücks- und Immobilieneigentümer in ganz Deutschland wurden dazu verpflichtet, eine Grundsteuer-Erklärung abzugeben. Die Abgabefrist wurde von ursprünglich Ende Oktober um drei Monate bis zum kommenden Dienstag verlängert.

In Berlin wie der Mehrzahl der anderen Bundesländer soll die Grundsteuer ab 2025 anhand von Angaben wie Baujahr und Bodenrichtwert ermittelt werden. Diese sollen den tatsächlichen Wert des Grundbesitzes besser widerspiegeln.