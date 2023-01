Teterow (dpa/mv) – Sie heißen «Dame in Rot» oder «Mars»: Die Kunstgalerie in Teterow (Landkreis Rostock) zeigt zum Start des Ausstellungsjahres 2023 besonders farbintensive und realistische Malerei. Seit Freitag sind in dem Bahnhofsgebäude des Kunstvereins Teterow 26 Werke des Berliner Malers Matthias Gálvez zu sehen. Es ist die erste Ausstellung des 48-jährigen Künstlers nördlich von Berlin, wie Jason Beirow vom Kunstverein Teterow sagte. Gálvez sei in der Kunstszene für opulente und sehr großformatige Bildkunst im Stil italienischer Barockmaler bekannt.

Im Zentrum des realistischen Malstils stehen dabei menschliche Figuren. Sie sind einzeln oder in Gruppen vor verschiedenen Hintergründen dargestellt. Dabei spielt der Maler in seinen Darstellungen auch mit Geschlechterrollen. Die Ausstellung trägt den Titel «Landflucht» und soll die gesamte Bandbreite des Künstlers darstellen. Gálvez arbeitet neben seiner Malerei noch als Lehrer, sagte Beirow.

Die Ausstellung wird bis 7. März gezeigt. Die Galerie im Teterower Kulturbahnhof gilt als einer der wichtigsten und vielseitigsten kulturellen und touristischen Treffpunkte im Nordosten. Für die Kunstausstellungen ist nach Angaben Beirows neben Leiterin Sylvia Hentschel inzwischen auch ein dreiköpfiges Team verantwortlich, zu dem auch ein Bühnenbildner aus Schwerin mit umfangreichen Verbindungen zur Kunstszene gehört.