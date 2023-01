Ein 32-Jähriger ist in der S-Bahn von mehreren unbekannten Männern zusammengeschlagen worden.

Nach Angaben der Berliner Bundespolizei vom Freitag stiegen zwei Männer am späten Donnerstagabend am S-Bahnhof Westhafen in eine Ringbahn der Linie S41. Dort schlugen und traten sie demzufolge auf einen 32 Jahre alten Fahrgast ein und flüchteten anschließend beim nächsten Halt am Bahnhof Wedding.

Der 32-Jährige kam mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

