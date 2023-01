Die Streckensperrung bei der S-Bahn im Norden Berlins ist wieder aufgehoben. Der Zugverkehr läuft aber weiter mit Einschränkungen.

So verkehren die Ringbahnlinien S41 und S42 nach wie vor nur im Zehn-Minuten-Takt, wie das Unternehmen mitteilte. Die S85 verkehrt weiterhin nicht. Die S8 wiederum fährt demnach wieder nach Plan.

Grund für die Sperrung am Donnerstagmorgen war ein Schaden an einer Wasserleitung an der Schönfließer Brücke, die über die Gleise führt. Die Leitung gehöre nicht der Bahn, betonte das Unternehmen.

Text: dpa