Wegen einer Streckensperrung im Norden Berlins müssen manche Fahrgäste der S-Bahn umplanen.

Der Zugverkehr sei zwischen Schönhauser Allee und Gesundbrunnen unterbrochen, teilte die S-Bahn am Donnerstagmorgen mit. Grund ist nach Angaben eines Bahnsprechers ein Schaden an einer Wasserleitung an der Schönfließer Brücke, die über die Gleise führt.

Anzeige

Die Wasserleitung gehöre nicht der Bahn. Wie lange die Sperrung in der Nähe der Schönhauser Allee dauert, war zunächst unklar. Die Linie S41 soll zunächst von der Schönhauser Allee über Ostkreuz, Südkreuz und Westkreuz nach Gesundbrunnen pendeln, die Linie S42 entsprechend in die andere Richtung. Die S3 ist laut Mitteilung zwischen Wildau/Grünau und Treptower Park sowie Blankenburg und Birkenwerder unterwegs, die Linie S85 verkehre nicht.

Text: dpa