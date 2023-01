Altengrabow (dpa) – Verteidigungsminister Boris Pistorius will die erste ukrainische Kompanie mit deutschen Kampfpanzern Leopard schnell einsatzbereit haben. Angepeilt sei, dass diese bis «Ende März, Anfang April» in der Ukraine sei, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Altengrabow in Sachsen-Anhalt, wo er auf einem Truppenübungsplatz seinen ersten Besuch bei Soldaten machte. «Ich habe keine Hinweise darauf, dass sie zu spät kommen werden», sagte Pistorius. Er wies Fragen zurück, ob die Bundesregierung zu zögerlich gewesen sei. «Wir haben nicht gezögert, wir haben verhandelt», sagte Pistorius, der auf nötige Gespräche mit Verbündeten verwies. Und: «Jeder sollte mit der Entscheidung zufrieden sein, denn wir machen, was nötig ist.»