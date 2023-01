Die bereits bestehende Kleingartenanlagen auf der Seestraßeninsel in Moabit soll erweitert werden. Dafür fallen an anderer Stelle im Bezirk Kleingärten weg.

Auf einem Teil der Projektfläche wird die zukünftige Nutzung als Kleingartenanlage vorbereitet und Vegetation zurückgeschnitten. Geschaffen wird die neue Fläche, weil an anderer Stelle Kleingärten wegfallen: am Döberitzer Grünzug. Die Arbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen, wie das Bezirksamt mitteilt.

Baumfällungen notwendig

Zur Erweiterung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit müssen demnach auch acht Bäume gefällt werden. „Auf dem anderen Teil der Projektfläche entsteht eine Biodiversitätsfläche, die dem Artenschutz dienen wird“, heißt es aber auch aus dem Bezirksamt.

Die Fläche soll zudem extensiv gepflegt werden, um eine artenreichere Wiesen- und Krautstruktur zu etablieren. Abgestorbene Stämme verbleiben auf dieser Fläche, damit diese Mikrohabitate erhalten bleiben können.

