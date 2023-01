Für die Berliner Wiederholungswahl am 12. Februar 2023 können sich die Wähler und Wählerinnen nun Entscheidungshilfen beim neuen Wahl-O-Mat holen. Die bekannte Internetseite wurde heute freigeschaltet.

Wer noch nicht weiß, was er oder sie am 12. Februar in Berlin wählen soll, kann erneut ein bisschen Entscheidungshilfe beim sogenannten Wahl-O-Mat finden. Nach der Zustimmung oder Ablehnung von 38 Forderungen soll dieser zeigen, welcher Partei und welchem Programm man inhaltlich nahe steht. Vor den letzten beiden Berliner Wahlen wurde der Wahl-O-Mat jeweils rund eine Million Mal genutzt, teilte der Senat mit.

Viele Themen vertreten

Forderungen gibt es etwa zur Klimaneutralität Berlins, zu Obdachlosen-Camps, E-Scootern, Silvesterfeuerwerk, Grundschulnoten, Flüchtlingen, Fahrrad- und Autoverkehr, der Sperrung der Friedrichstraße, Kitas, Polizeikontrollen, Kopftuchtragen und der Verschuldung Berlins.

Der Wahl-O-Mat hat Tradition! Vor jeder Wahl lädt er zum Quiz ein. Ich freue mich sehr, dass heute der #WahlOMat für die #BerlinWahl erschienen ist und ich bei der Pressekonferenz von @BeLapoBi zur Bekanntgabe dabei sein konnte.

?? Wie schneidest du ab? https://t.co/ZXo8VLfa93 pic.twitter.com/urOcRl7Y0f — Bettina Jarasch (@Bettina_Jarasch) January 25, 2023

Zum heutigen Auftakt testeten die Spitzenpolitiker der sechs im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien den Wahl-O-Mat, so etwa auch Bettina Jarasch von den Grünen.

Parteiforderungen teils überarbeitet

Insgesamt sind 31 Parteien mit ihren Forderungen vertreten. Zur Wiederholungswahl des Berliner Abgeordnetenhauses wurden einige neu erarbeitet, andere stammen von der Wahl 2021. Der Wahl-O-Mat wird von der Bundeszentrale und der Landeszentrale für politische Bildung angeboten. Seit 2002 gibt es ihn bei Bundestags- und Landtagswahlen.

Text: dpa/bb/red