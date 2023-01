Ab dem 6. Februar wird der DM-Markt an der Schönhauser Allee 112 wegen Umbauarbeiten geschlossen. Ab dem 25. Januar findet deshalb ein Ausverkauf der Kosmetikartikel statt.

Bis zu 50 Prozent können Kunden ab dem 25. Januar im DM-Markt an der Schönhauser Allee 112 sparen. Der Ausverkauf dauert zwar bis zum 31. Januar an, die beliebten Produkte sind dann aber wahrscheinlich bereits vergriffen. Demnach gibt es in den kommenden Tagen Rabatte auf dekorative Kosmetikartikel, dazu zählen Mascara, Nagellack und Lidschatten. Schnell sein, lohnt sich also.

Fünf Wochen Umbauzeit

Anschließend wird der Drogeriemarkt an der Schönhauser Allee umgebaut und schließt seine Türen am 2. Februar. Die Arbeiten sollen bis zum 6. März andauern. In der Zwischenzeit können Kunden auf den DM-Markt in den Schönhauser Allee Arcaden gegenüber ausweichen.

