Berlin (dpa/bb) – Die für 2023 geplante Tour von Ella Endlich fällt wegen der Schwangerschaft der Sängerin aus. Das teilte ein Sprecher der Tour-Veranstalter am Dienstag mit. Endlich (38) hatte vor wenigen Tagen ein Foto auf Instagram veröffentlicht, auf dem sie in einem engen schwarzen Kleid zu sehen ist, unter dem sich ein kleiner Babybauch wölbt. «Manchmal kommt alles gefühlt zur absolut richtigen Zeit und dann – anders betrachtet – doch wieder nicht. Deswegen führt dieses unglaublich große und mittlerweile auch ziemlich sichtbare Glück, schwanger zu sein, zu einigen Planänderungen», schrieb die in Berlin lebende Künstlerin dazu. Nach Angaben des Sprechers können bereits erworbene Karten ab diesem Freitag bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

Sie hoffe, im Dezember wieder auf Tour gehen zu können, schrieb Endlich. «Momentan aber werde ich Ruhe walten lassen und den besonderen Zauber genießen. Diesen Zauber möchte ich so privat wie möglich halten, wie ihr verstehen werdet.»