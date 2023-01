Berlin (dpa/bb) – Ein Polizist hat in Berlin-Lichterfelde einen verirrten Schwan gerettet. Das Tier verlief sich am Montag am Stadion Lichterfelde auf die Straße, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Polizist, der vor zufälligerweise vor Ort im Einsatz war, lotste den Schwan von der Fahrbahn zu einem Kanal und schickte ihn seiner Wege. Die Polizei teilte ein Bild von der Rettungsaktion in einer Instagram-Story.