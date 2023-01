Frankfurt/Main (dpa) – Der Berliner Biochemiker und Arzt Leif S. Ludwig erhält den Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis 2023. Das gab der Stiftungsrat der Paul Ehrlich-Stiftung am Dienstag in Frankfurt bekannt. Der Nachwuchspreis ist mit 60.000 Euro dotiert. Die Ehrung wird zusammen mit dem Hauptpreis am 14. März in der Frankfurter Paulskirche übergeben.

Basierend auf den neuesten Technologien zur Gensequenzierung einzelner Zellen hat der Preisträger ein Verfahren entwickelt, das die lebenslange Neubildung der Zellen des menschlichen Bluts bis zu 1000 Mal preiswerter, schneller und zuverlässiger analysieren kann als bisher möglich. Damit versetzt er die Medizin in die Lage, die Aktivität einzelner Blutstammzellen im Menschen mit vertretbarem Aufwand zu bestimmen.

Der 40-Jährige studierte zunächst Biochemie und dann Humanmedizin. Nach Stationen in den USA leitet er seit November 2020 eine Emmy Noether-Forschungsgruppe am Berlin Institute of Health in der Charité und arbeitet am Berlin Institute for Medical Systems Biology (Max Delbrück Center).