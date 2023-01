Gesunder Alltag für Kinder in Spandau: Das beliebte Angebot besteht noch bis zum Frühjahr.



Die Saison der Spandauer Winter-Spiel-Plätze wird bis Ende März verlängert – und startet dann bereits wieder im Oktober. Bei den Winter-Spiel-Plätzen handelt es sich um ein kostenfreies Bewegungsangebot in der kalten Jahreszeit, welches immer sonntags zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr an sechs Standorten in fünf Spandauer Bezirksregionen stattfindet. Die erfahrenen Übungsleiter vor Ort bauen eine vielfältige Bewegungslandschaft auf, sodass sich die gesamte Familie ausprobieren kann.

Gesundes Aufwachsen

„Es freut mich sehr zu sehen, dass die Winter-Spiel-Plätze von zahlreichen Spandauer Familien mit Freude und Spaß angenommen werden. Gerade im Bereich Bewegung gibt es einen dringenden Handlungsbedarf, da wir schon bei den Einschulungsuntersuchungen ein massives Problem bei den Bewegungskompetenzen als auch beim Gewicht der Spandauer Kinder sehen“, sagt Stadtrat Oliver Gellert.

Daher seien die Spandauer Winter-Spiel-Plätze ein wichtiger Baustein für ein gesundes Aufwachsen der Spandauer Kinder.

Text: red