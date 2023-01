Als Zeichen gegen Gewalt nach den Angriffen in der Silvesternacht haben mehrere Restaurants auf der Sonnenallee in Neukölln Rettungskräfte und Polizeibeamte zum Essen eingeladen.

„Es kamen schon ein paar Einsatzkräfte, die sich etwas mitgenommen haben“, sagte eine Mitarbeiterin des arabischen Restaurants „City Chicken“ der Deutschen Presse-Agentur am Montagmittag. Dabei habe es sich meist um ein Hähnchen-Menü gehandelt, dafür sei das Restaurant bekannt. Die Einsatzkräfte hätten sich über die Einladung gefreut.

Einnahmen werden gespendet

Bis einschließlich Dienstag können Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei für je einen Euro in fünf teilnehmenden Restaurants essen. Der Euro werde nur berechnet, weil Beamten laut Rechtslage nichts geschenkt oder gespendet werden dürfe, hieß es. Das Geld soll am Ende gespendet werden.

Der Inhaber des Restaurants „City Chicken“, Omar Nhas, und der Youtuber Big Baba hatten vergangene Woche in einem Video auf Instagram zu der Aktion aufgerufen, um den Einsatzkräften Respekt und Anerkennung zu zollen. In der Silvesternacht hatten zahlreiche junge Männer in verschiedenen Stadtteilen mit Böllern, Raketen und Schreckschusspistolen randaliert und Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen.

Text: dpa