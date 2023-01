Reinickendorf konnte gleich bei seiner ersten Teilnahme an der vom Lebensmittelhändler Michael Lind initiierten Kaffeewette insgesamt 465 Päckchen zugunsten der Kältehilfe sammeln.

Michael Lind zeigte sich vom Engagement seines Heimatbezirks so beeindruckt, dass er weit über seinen Wetteinsatz hinaus eine Geldspende in Höhe von 2.500 Euro drauflegte. Ausgemacht war eigentlich nur: Je 100 Packungen Kaffee die gesammelt werden, spendet Lind 200 Euro zusätzlich.

Bezirksbürgermeister Uwe Brockhausen nahm am Samstag bei seinem Amtskollegen Martin Hikel in Neukölln, wo die Wette bereits das vierte Jahr in Folge stattfand, den Scheck für die Kältehilfe der Berliner Stadtmission an der Kopenhagener Straße in Reinickendorf entgegen. „Einmal mehr hat Reinickendorf bewiesen, dass es ein Herz für Bedürftige hat und anpackt, wo Not ist. Ich danke herzlich für diese großartige Unterstützung einer tollen Aktion. Und ich danke Herrn Lind für seine Initiative.“

„Urlaub vom Alltag“

Uwe Neugebauer, Leiter der Reinickendorfer Kältehilfe: „Im Namen der vielen Menschen ohne Wohnung danke ich sowohl Herrn Lind, der diese tolle Idee hatte, als auch allen Unterstützerinnen und Unterstützern dieser Aktion für ihre Spenden. Ein heißer Kaffee ist für wohnungslose Menschen etwas, das nicht nur den Körper, sondern auch die Seele wärmt. Für manche ist es wie ein kleiner Urlaub vom harten Alltag.“

