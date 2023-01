Nur drei Poller, aber mit großer Wirkung? In die jüngste Maßnahme am Breslauer Platz setzt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg höhe Erwartungen.

Um die Fußgängerzone am Breslauer Platz für Kraftfahrzeuge zu sperren, hat das Bezirksamt jetzt drei Poller setzen lassen.

In der Vergangenheit hätten im Fußgängerbereich des Platzes in Friedenau häufig unrechtmäßig Autos geparkt oder seien die Fußgängerzone durchfahren, heißt es aus der Verwaltung.

Ausnahmen für Anrainer

Dazu Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne): „Ich freue mich, dass wir nun die Fußgängerzone am Breslauer Platz besser schützen können. Mit den neuen Pollern nutzen wir ein bewährtes und sehr effektives Mittel, um die Regeleinhaltung an diesem wichtigen Platz in Friedenau zu erhöhen. Gewerbetreibende, Versorgungsunternehmen und Anrainer dürfen die Poller zum Zwecke der Anlieferungen umlegen.“

Ellenbeck und Vertreter der örtlichen Platz-Initiative, Anwohner sowie Bezirks- und Landespolitiker hatten die Installierung der Poller begleitet.

Text: red/nm