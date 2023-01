Für die Verlängerung der Stadtautobahn A100 vom Treptower Park bis nach Prenzlauer Berg findet BUND-Geschäftsführer Tilmann Heuser klare Worte: „Das ist ein Wahnsinnsprojekt mit utopischem Zeitplan.“



Die derzeit von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorangetriebene Verlängerung des Berliner Autobahn-Stadtrings A100 vom Treptower Park bis nach Prenzlauer Berg ist „ein Wahnsinnsprojekt mit utopischem Zeitplan“. So lautet das Urteil von Tilmann Heuser, dem Geschäftsführer des Umweltverbandes BUND Berlin.

Mobilität in Berlin wird sich ändern müssen

Grundsätzlich lehnt der BUND Berlin den Ausbau des Hochleistungs-Straßennetzes ab. Angesichts der Klimakrise wird sich die Mobilität in Berlin ändern müssen, der Autoverkehr einen geringeren Stellenwert als heute haben. „Damit würde die Autobahn bei einer Fertigstellung in den 2040er oder 2050er Jahren hoffnungslos anachronistisch sein, sollte sie je gebaut werden“, sagt Tilmann Heuser.

„Die Planungen für die weitere Verlängerung der A100 müssen sofort auf Eis gelegt werden“, fordert Heuser. Bereits das Vorantreiben der Planung für den 17. Bauabschnitt der A100 sei eine massive Verschwendung von Steuergeldern und von ohnehin knappen Kapazitäten in Verwaltung und Ingenieurbüros, die eigentlich für die dringend benötigte Modernisierung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur eingesetzt werden müssen.

Kosten für die A100 werden explodieren

„Schon jetzt verzögern sich überfällige Sanierungsprojekte um Jahre, weil das Personal für Planung, Genehmigungsverfahren und Ausführung an allen Ecken und Enden fehlt. Dort werden die Kapazitäten benötigt, die mit einem sinnlosen Vorhaben wie der A100-Verlängerung gebunden werden“, so Heuser.

„Zudem ist bereits jetzt absehbar, dass die Kosten für die A100 explodieren werden. Schon wegen des geplanten Doppelstocktunnels unter der Neuen Bahnhofstraße in Friedrichshain handelt es sich beim 17. Bauabschnitt um eines der waghalsigsten und kompliziertesten Verkehrsprojekte Deutschlands. Ein derart großes unterirdisches Bauwerk quer zur Grundwasserströmung im Berliner Urstromtal bauen zu wollen, lässt Bilder vom Einsturz der Tunnelbaustelle 2009 am Kölner Stadtarchiv wach werden“, so Heuser weiter.

Neue Bahnhofstraße wäre komplett unbewohnbar

Selbst wenn eine bauliche Umsetzung möglich sein sollte, wäre die Neue Bahnhofstraße in der Bauzeit nicht nutzbar. „Die Friedrichshainer Wohnstraße wäre für die geschätzte Dauer der Bauarbeiten von mindestens zehn Jahren komplett unbewohnbar, denn die Tunnelbaugrube würde die gesamte Fahrbahnbreite inklusive der Gehwege in Anspruch nehmen“, sagt der Geschäftsführer des BUND Berlin. Die Ver- und Entsorgung der Häuser wäre nur über die Hofseiten der Häuser möglich.

Angesichts erwartbarer Kosten von weit über einer Milliarde Euro für den Autobahn-Abschnitt ist es auch äußerst zweifelhaft, dass das Projekt die vorgeschriebene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung übersteht. „Obwohl die Kriterien von Kosten-Nutzen-Untersuchungen Straßenbauprojekte im Vergleich zu Schienenprojekten deutlich bevorzugen, dürfte es schwer fallen, in diesem Fall einen derart hohen Nutzen nachzuweisen, dass er die exorbitanten Kosten überwiegt“, so Heuser.

