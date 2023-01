Hoyerswerda (dpa) – Liedermacher aus mehreren Ländern wollen Songs von Gerhard Gundermann (1955-1998) in ihrer jeweiligen Sprache interpretieren. Die Konzerte unter dem Titel «Gundermanns Lieder in Europa» finden am 17. Februar im Leipziger «Anker» und an den beiden Tagen darauf in der Kulturfabrik Hoyerswerda und der Christuskirche Berlin-Schöneweide statt, teilte der Veranstalter am Sonntag mit.

So soll «Keine Zeit mehr» auf Englisch, «Brigitta» auf Italienisch und «Gras» auf Tschechisch erklingen. Geprobt wird in Gundermanns Heimat – im IBA-Studierhaus Großräschen direkt am Tagebau-See, hieß es. Am 18. Februar ist zudem eine Diskussionsrunde zu Gundermann in Hoyerswerda geplant.

Der Rockpoet, auch bekannt als «singender Baggerfahrer», wäre am 21. Februar 68 Jahre alt geworden. Sein früher Tod jährt sich in diesem Jahr zum 25. Mal.