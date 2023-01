Endlich, es geht wieder los! Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pause öffnet das Zauberschloss im FEZ-Berlin pünktlich zu Beginn der Winterferien seine Pforten.Das Programm eignet sich für Familien mit Kindern ab sechs Jahren.

Vom 28. Januar bis 5. Februar 2023 erleben Ferienkinder aus Nah und Fern in der berühmten Schule für Zauberei im FEZ in der Wuhlheide gemeinsam mit ihren Eltern neun Tage voller Magie, Spaß und spannender Abenteuer. Sie begegnen magischen Wesen wie Drachen und Feen, erkunden die Zauberkünste, entdecken rätselhafte Bücher in der Bibliothek und fliegen auf einem Besen über den Besenparcours.

Das Zauberschloss ist im Wandel

Früher waren manche der Lehrer selbst an der Schule für Zauberei im Zauberschloss und drückten die Schulbank. Heute unterrichtet die alte Generation die neue in vier generalüberholten Häusern. Das magische Tor weist die Schüler den Häusern zu. Dort treffen sie neue Freunde, mit denen sie gemeinsam verschiedene Abenteuer bestehen. Jeder Tag ist anders und bietet neue Möglichkeiten und Herausforderungen.

Im Unterricht erlernen die Schüler die Grundlagen von Magie und Zauberkunst. Zahlreiche Fächer stehen zur Auswahl: Umkehrzauber und musikalische Zeitverdrehung, Chaosmagie, Gifte und Gegengifte, Dunkle Künste und vieles mehr.

Die vier Häuser wettstreiten täglich um einen „Hauspokal“. Die Schüler erhalten für den Besuch jeden Unterrichts einen Zauberstein. Das Haus, das am Ende des Tages die meisten Steine vorweisen kann, gewinnt. Trotz allen Wetteiferns: Im Mittelpunkt des Zauberschlosses steht der gemeinsame Spaß! Die Schüler bestehen gemeinsam Abenteuer oder tanzen zusammen keltische Tänze. Um die großen Herausforderungen zu bestehen, müssen sie zueinander halten – über die Häuser hinweg.

Im magischen Gewand erscheinen

Um sich schnell einzuleben bietet es sich an, im magischen Gewand zu erscheinen. Wer seine Zauberausrüstung vergisst oder keine magischen Kleider besitzt, kann in den Winkeln der Winkelgasse diese mit Muggelwährung erwerben oder selbst herstellen.

Tagestickets kosten 7,50 Euro pro Person, Familientickets ab zwei Personen liegen bei 6 Euro pro Person. Online-Tickets gibt es hier.

Das weitere Programm

Alice Museum für Kinder

Susi und Wir. Vom Hingucken und Wegschauen (ab 10 J.)

Eine Ausstellung nach Motiven des Buches „Susi, die Enkelin von Haus Nummer 4“

(bis 12.07.2023)

Sa + So + feiertags für Familien und Gruppen, 12-18 Uhr

Mo – Fr , 10-18 Uhr

Weitere Infos zu Susi und Wir

Bunte Beats oder Villa Kunterbunt?

Die Astrid-Lindgren-Bühne im FEZ präsentiert ein abwechslungsreiches Winterferienprogramm!

Konzerte und Theatervorstellungen für Familien, Hort- und Kitagruppen

Keine Chance für langweilige Winterferien! Auf der Astrid-Lindgren-Bühne wird´s bunt: Familien, Hort- und Kitagruppen erleben vom 31. Januar bis 5. Februar 2023 ein mitreißendes Bühnenprogramm.

Die Beatboxband „Die Razzzelbande“ – bekannt aus der TV-Sendung The Voice of Germany – kommt mit ihrer brandneuen Show „What’s up Hoverup?“ auf die Bühne im FEZ. Die vier Künstler beweisen eindrucksvoll, dass man zum Musik machen gar nicht viel benötigt – denn ihre Songs und Sounds sind ausschließlich mit dem Mund gemacht.

Mit Breakdance, Graffiti, Rap und DJing begeistert die Konzertshow „Bunte Töne“ Kinder von 6- 12 Jahren für die HipHop-Kultur und lädt zum Ausprobieren und Mitmachen ein. „Der Erna ihr dritter Streich!“ heißt die Show der preisgekrönten Kinderliederband Raketen Erna. Die Berliner Dreiercombo besticht mit rockigen Melodien und folkigen Rhythmen. Dazu geben freche und kluge Texte zum Besten, die einfach Spaß machen.

Außerdem im Winterferienprogramm auf der Astrid-Lindgren-Bühne:

Pippi Langstrumpf, die sich erfolgreich gegen Einbrecher und einen Besuch im Waisenhaus zur Wehr setzt und sich fragt, warum man in der Schule eigentlich „Plutimikation“ lernen muss;

Die Astrid-Lindgren-Bühne ist Teil der Kulturbus-Initiative.

Für Schul-, Hort- und Kitavorstellungen können – je nach Verfügbarkeit – kostenlose Busfahrten von der Institution zum Veranstaltungsort und zurück gebucht werden. Weitere Informationen dazu unter: alb@fez-berlin.de

Alle Vorstellungstermine und weitere Informationen zum Programm der Astrid-Lindgren-Bühne unter: www.astrid-lindgren-buehne.de



Das Winterferien-Bühnenprogramm auf einen Blick:

DIE RAZZZELBANDE

What‘s up Hoverup?, 5–11 Jahre

Interaktives Beatboxkonzert

Di., 31. Januar, 11 Uhr

RAKETEN ERNA

Der Erna ihr dritter Streich, 5–9 Jahre

Mi., 1. Februar, 11 Uhr

BUNTE TÖNE

Hip-Hop-Show, 6–12 Jahre

Do., 2. Februar, 11 Uhr

PIPPI LANGSTRUMPF

Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt, 5–11 Jahre

Fr., 3. Februar, 11 Uhr

Sa. & So., 4. & 5. Februar, 15.30 Uhr

Tickets zwischen 5,50 und 9,50 Euro unter: https://tickets.fez-berlin.de,

Kontakt: Yvonne von Duehren, T. 0163/5523221

