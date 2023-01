Berlin (dpa) –

Unions Flanken bleiben brandgefährlich: Schon vor dem Spiel erzielten die Berliner die meisten Tore der Liga nach Kopfbällen und gehörten zu den gefährlichsten Teams nach Flanken. Zwei von Danilho Doekhi verwertete Eckbälle, die Kapitän Christopher Trimmel geschlagen hatte, drehten das Spiel gegen die TSG Hoffenheim zugunsten Unions. «Du weißt, dass der Ball gut kommen wird. Wenn du mit gutem Timing ankommst, kannst du den Ball aus dem Lauf nehmen», sagte Doekhi nach dem 3:1 über die Standards seines Kapitäns.

Auf die Außenverteidiger ist Verlass: Nach dem Abgang von Julian Ryerson hatte Trainer Urs Fischer nur zwei etatmäßige Außenverteidiger zur Verfügung. Doch Niko Gießelmann und Trimmel zeigten ihre Qualität. Sie sorgten immer wieder für Gefahr. Defensiv hatte Union das Spiel in Halbzeit zwei im Griff. Die Personaldecke dürfte zudem bald weniger dünn sein. Neuzugang Jérôme Roussillon könnte laut Fischer schon bei Werder Bremen am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) eine Option sein. Dazu soll in den kommenden Tagen übereinstimmenden Medienberichten zufolge noch der kroatische WM-Fahrer Josip Juranovic verpflichtet werden.

Das Elfmeter-Problem bleibt: Fünf Elfmeter bekam Union in der Bundesliga-Saison zugesprochen, nur einer landete im Tor. Sven Michel traf im letzten Spiel vor der WM-Pause in Freiburg zum 1:4. «Da haben wir keine gute Serie. Das müssen wir besser machen», sagte Fischer. Am Samstag verschoss Stürmer Jordan Siebatcheu seinen zweiten Strafstoß in dieser Spielzeit. «Er muss das verarbeiten. Gestern im Training haben wir noch Strafstöße geübt. Da hat er sie souverän und kaltblütig verwandelt. Aber ein Abschlusstraining ist kein Spieltag», sagte Fischer über den Stürmer, der seit September auf ein Pflichtspieltor wartet.