Die Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg hat die Benennung des Bahnhofvorplatzes als Eugeniu-Botnari-Platz beschlossen. Eugeniu Botnari wurde hier Opfer eines rassistischen Angriffs, an dessen Folgen er starb.



Die Benennung wurde von der Grüne-Fraktion initiiert. Leonie Köhler, sozialpolitische Sprecherin der bündnisgrünen Fraktion Lichtenberg und Initiatorin des Antrags, erklärt dazu:

Anzeige

„Der Prozess war lang, aber wir haben es endlich geschafft! Der Bahnhofsvorplatz in Lichtenberg wird künftig Eugeniu-Botnari-Platz heißen. Eugeniu Botnari ist Opfer eines rassistischen und sozialchauvinistischen Angriffs geworden, an dessen Folgen er starb. Nun mehr 6 Jahre nach seinem Tod haben wir in der BVV Lichtenberg beschlossen, den Bahnhofsvorplatz nach ihm zu benennen. Er soll mahnen und erinnern, stellvertretend für alle Opfer rechter Gewalt und für alle, die wie er, als obdachlose Menschen oft unsichtbar gemacht werden. Mit der Benennung schaffen wir Sichtbarkeit.“

Text: red