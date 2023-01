Jedes Jahr bestimmt der Berliner Senat bis zu acht feste Termine, an denen alle Geschäfte, Läden und Einkaufscenter in der Hauptstadt an einem Sonntag ihre Türen öffnen dürfen. Der Termin für den ersten verkaufsoffenen Sonntag in Berlin steht fest.

Am 29. Januar 2023 ist es wieder soweit. Dann können Berliner auch am Sonntag shoppen gehen. Die Shops öffnen an diesem Tag maximal in der Zeit von 13 bis 20 Uhr. Anlass für den ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr ist die Internationale Grüne Woche, eine der wichtigsten Publikumsmessen des Jahres. Sie endet am 29. Januar 2023.

Auch folgende IKEA-Filialen öffnen am 29. Januar 2023:

IKEA Berlin-Tempelhof – von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Sachsendamm 47, 10829 Berlin

– von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Sachsendamm 47, 10829 Berlin IKEA Berlin-Spandau – von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Gewerbehof 10, 13597 Berlin

– von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Gewerbehof 10, 13597 Berlin IKEA Berlin-Lichtenberg – von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr – Landsberger Allee 364, 10365 Berlin

