Rückgang bei Rindern in Brandenburg

Potsdam (dpa/bb) – Der Rinderbestand in Brandenburg nimmt weiter leicht ab. Zum Stichtag für die Erhebung am 3. November 2022 gab es 448.300 Rinder – 7400 weniger als im Mai des vergangenen Jahres (- 1,6 Prozent), wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Im November 2021 lag die Zahl der Rinder bei 457.100.

«Weniger Rinder hat es seit der Wiedervereinigung nicht gegeben», teilte die Behörde in Potsdam zu den aktuellen Zahlen mit. Im Jahr 1991 hatte es in Brandenburg noch um die 780.000 Rinder gegeben.

-Anzeige-

Bereits in den vergangenen Jahren hatten Milchbauern aufgegeben; die Milchviehhaltung gilt unter anderem als arbeitsintensiv und war großen Preisschwankungen unterlegen. Erzeugerpreise für Milch und Rindfleisch hatten sich zuletzt für die Landwirte aber positiv entwickelt.

Die Zahl der Haltungen hat sich in Brandenburg erhöht. 3900 waren es zum Stichtag im November, gut 70 Betriebe mehr als im Mai. Zudem sind die Betriebe in Brandenburg nach wie vor deutlich größer als im Bundesdurchschnitt. Laut Statistikamt errechneten sich 114 Rinder pro Haltung. Für Deutschland lag der Wert bei 85 Tieren. Der durchschnittliche Milchkuh-Betrieb hat in Brandenburg 231 Tiere. Deutschlandweit sind es dagegen 72 Milchkühe je Betrieb.

Vor allem im Norden Brandenburgs gibt es große Rinderbestände. Der Landkreis Prignitz liegt mit 54.200 Tieren an der Spitze, es folgen Elbe-Elster mit 46.100 Rindern und Ostprignitz-Ruppin mit 43.500 Rindern. In der Uckermark werden 42.600 Rinder gehalten.