Pflegeeltern für Pankower Kinder gesucht

Mit einer Kampagne zur Gewinnung von Pflegeeltern für Pankower Kinder startet das Jugendamt am 11. Januar in das neue Jahr.

Mit einer Kampagne zur Gewinnung von Pflegeeltern startet das Jugendamt Pankow in das neue Jahr. Der „Tag des Pfützenspringens“ am 11. Januar ist Auftakt für die Aktion „Das mat(s)cht!“, bei der liebevolle und verantwortungsbewusste Erwachsene als Pflegeeltern gesucht werden. Der Titel ist dabei ein Wortspiel, das eine Verbindung von Matsch, im Sinne von Pfütze, und dem sogenannten matching, einem Verfahren zur Prüfung, ob ein Kind in eine Pflegefamilie passt, herstellt.

Aufwachsen im familiäre Rahmen

Gesucht werden dabei Pankower, egal ob allein- oder zusammenlebend, die einem Kind als Pflegeeltern vorübergehend oder dauerhaft Wärme, Geborgenheit, Förderung und eine kontinuierliche Erziehung geben können. So soll Kindern und Jugendlichen in der Zuständigkeit des Jugendamtes Pankow ein Leben in einem familiären Rahmen ermöglicht werden, wenn deren Herkunftsfamilien wegen anhaltender oder vorübergehender Krisen- oder Notsituationen dazu nicht in der Lage sind.

Interessierte Personen sollten einen Sinn für kooperative Zusammenarbeit, Eigeninitiative, Offenheit für die bisherige Lebensgeschichte des Kindes oder Jugendlichen und die daraus resultierenden Probleme sowie Aufgeschlossenheit in der Kontaktgestaltung zur Herkunftsfamilie des Pflegekindes mitbringen.

Wie wird ausgewählt?

Die Beschäftigten des Pflegekinderdienstes (PKD) Pankow führen mit Interessierten erste Informationsgespräche und in weiterführenden Konsultationen ein Überprüfungsverfahren durch. Es ist wichtig, Interessierte während der Gespräche gut kennen zu lernen, damit der PKD eine Einschätzung treffen kann, welches Kind und welche Pflegefamilien matchen. Das primäre Ziel dieses Matchings ist es, den Pflegekindern weitere Beziehungsabbrüche zu ersparen. Deshalb prüften die Beschäftigten des PKD am Anfang sehr genau, für welche Art von Pflegestelle und für welches Kind die Interessierten passend wären.

Auch nach dem Matching werden Pflegeeltern und Pflegekind mit Beratungsgesprächen und Fortbildungsangeboten weiter begleitet. Pflegeeltern erhalten zudem finanzielle Leistungen wie Pflegegeld und zusätzliche Beihilfen.

Kontakt, Termine und weitere Infos auf Jugendamts-Website

Für interessierte Personen bietet das Jugendamt Pankow mit dem PKD regelmäßige Infoabende an, um den gesamten Prozess der Vollzeit- oder Kurzzeitpflege genauer darstellen und offene Fragen klären zu können. Die Kontaktdaten des Pflegekinderdienstes, aktuelle Termine und Informationen sind auf der Jugendamts-Website zu finden https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/