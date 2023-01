Klimaaktivisten blockieren erneut Autobahn-Ausfahrt in Berlin

Berlin (dpa/bb) – Mehrere Klimaaktivisten haben am Dienstagmorgen erneut eine Ausfahrt der Autobahn A100 in Berlin-Wilmersdorf blockiert. Einige von ihnen hätten sich auch auf der Fahrbahn festgeklebt, teilte die Polizei mit. Die «Berliner Zeitung» zitierte aus einem Schreiben der Gruppe «Letzte Generation», die seit Monaten regelmäßig Blockadeaktionen in Berlin organisiert, um die Politik zu mehr Handeln gegen die Klimakrise zu dringen. Demnach richte sich der Protest am Dienstagmorgen auch gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen, wo der Energiekonzern RWE Kohle abbauen will.