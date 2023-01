Trimmel über Union: «Schmeißt man nicht so schnell weg»

Campoamor (dpa) – Union Berlins Kapitän Christopher Trimmel hat nach eigenen Worten inzwischen eine starke emotionale Bindung zum Club. Bei seiner Ankunft in Berlin sei der Aufstieg in die Bundesliga sein Traum gewesen, sagte der 35-Jährige, dessen Vertragsverlängerung am Sonntag bekannt wurde, am Montag in einer Medienrunde. «Wenn du dann als Spieler die komplette Entwicklung mitmachst, nicht nur den Aufstieg, sondern dann auch Conference League und Europa League. Dann bedeutet das einem sehr, sehr viel», sagte der österreichische Außenverteidiger. «So schnell schmeißt man das nicht weg und sagt: Ja, ich habe ein Angebot, wo ich ein paar Euro mehr verdiene.»

Der Fußball-Bundesligist setzt mindestens für eine weitere Saison auf den Routinier. «Es ist ja nicht so, dass nur der Spieler entscheiden kann, ob er bleibt. Man möchte natürlich auch die Seite vom Verein hören», sagte Trimmel. «Ich verstehe das Geschäft auch. Wenn der Verein mal der Meinung ist, dass er andere Spieler da sieht, müsste man das akzeptieren.» Die Gespräche mit den Verantwortlichen seien aber immer positiv gewesen.

Trimmel war 2014 von Rapid Wien zu Union gewechselt und hatte den sportlichen Aufschwung von den Niederungen der 2. Liga bis zur zeitweisen Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison und dem Einzug in den Europapokal mitgemacht. Seit 2018 ist er Kapitän der Köpenicker.

Ideen für die Zeit nach der aktiven Laufbahn hat Trimmel schon, auch wenn er daran noch nicht zu viele Gedanken verschwenden will. «Ich werde auf jeden Fall mal einen Trainerschein machen, Sport-Management, weil der Fußball einfach Spaß macht. Aber ich denke an so was noch gar nicht, weil ich mich die nächsten Jahre noch als Fußballer sehe.»