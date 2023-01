Stasi-Zentrale erinnert an Besetzung

Ob Film oder Audiowalk: Am 15. Januar wird in der früheren Stasi-Zentrale in Lichtenberg der Besetzung des Komplexes vor 33 Jahren gedacht.

Auf dem Programm stehen Filmvorführungen, Archiv-, Ausstellungs- und Geländeführungen sowie ein szenischer Audiowalk entlang des Weges der Demonstranten. Das Stasimuseum öffnet bei freiem Eintritt, heißt es aus dem Büro von Tom Sello. dem Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Zum Auftakt zeigt das Bürgerkomitee „15. Januar“ e. V. um 11 Uhr den Film „Der Mann, der die Stasi-Zentrale stürmen ließ“. In einem Gespräch mit Sello geht es ab 16.30 Uhr um Aufarbeitung, Zeitzeugenschaft, lokale Erinnerung und nächste Generationen.

Weitere Informationen zum Gedenktag in der früheren Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, Ruschestraße 103, gibt es online.

Text: red