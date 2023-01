Neuerscheinung: Die Geheimnisse einer Kulturinstitution

Ganz neu im Buchhandel: Das Buch „Kulturbrauerei 1991 – Heute“ lüftet die Geheimnisse einer Kulturinstitution.

Kunst, Kreativität, Begegnung und Freiheit – das ist die Erfolgsrezeptur der Kulturbrauerei zwischen Schönhauser Allee und Knaackstraße in Prenzlauer Berg. Musik, Literatur, Theater, Kunst, Kino – alle Sparten der Kultur bekamen seit 1991 ihre Orte und Institutionen.

Sanierte Gebäude

Neben der Kultur zogen auch Dienstleister in die sanierten Gebäude ein. So entstand eine solide Mischung aus Kultur und Wirtschaft, die nun stolz auf drei Jahrzehnte Geschichte zurückblicken kann. In „Kulturbrauerei – 1991 bis heute“ erzählen Sören Birke, Johannes Martin und Jacek Slaski von den Anfängen des Kulturbetriebs in der alten Schultheiss-Brauerei und vom gegenwärtigen Betrieb.

Außerdem wagen sie einen Blick in die Zukunft. Viele der Akteure aus Vergangenheit und Gegenwart kommen zu Wort. Die Leser werden an Orte erinnert, die heute verschwunden sind, sie steigen hinab in die Archive und lassen prominente Freunde der Kulturbrauerei in Erinnerungen schwelgen.

Das Buch erzählt von einem Kulturort, der – über Widerstände hinweg – sich 1990/91 aufgemacht hat, „Kultur für alle“ zu schaffen und bis heute versucht, diesem Motto treu zu bleiben. Dem Buch liegt ein farbenfrohes Poster von Jim Avignon bei.

„Kulturbrauerei – 1991 bis heute“, 224 Seiten, 30 Euro, Tip Berlin Media Group (Verlag)

