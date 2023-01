Hertha BSC gewinnt Test in Florida: Ngankam trifft

Bradenton (dpa) – Hertha BSC hat sein erstes Testspiel des Jahres wie erwartet problemlos gewonnen. Der Berliner Fußball-Bundesligist setzte sich am Sonntag gegen den Club de Lyon FC aus Orlando mit 3:0 (2:0) durch. Auf dem Gelände der IMG Academy in Bradenton erzielten Myziane Maolida per Foulelfmeter (23. Minute) und Kevin-Prince Boateng (31.) als Vertreter des im Trainingslager fehlenden Kapitäns Marvin Plattenhardt die Tore vor der Pause.

Der lange verletzte Stürmer Jessic Ngankam (22) kam als Einwechselspieler zum Comeback und erhöhte mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter (61.). Im zweiten Abschnitt feierte der 17 Jahre alte Nachwuchstorwart Tim Goller sein Debüt im Profiteam, auch der gleichaltrige Verteidiger Pascal Klemens wurde erstmals eingewechselt.

Wenige Stunden nach der Partie bestreiten die Berliner in der Nacht zum Montag deutscher Zeit gegen The Villages SC einen weiteren Test in ihrem Trainingscamp in Florida. Trainer Sandro Schwarz will möglichst vielen Akteuren Einsatzminuten geben.

Die Herthaner kehren am kommenden Samstag in die Hauptstadt zurück. Eine Woche später steht für den Tabellen-15. die Fortsetzung in der Bundesliga mit dem Auswärtsspiel beim zwei Plätze schlechter klassierten VfL Bochum an.