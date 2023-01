Demo gegen Räumung in Lützerath in Friedrichshain

Berlin (dpa/bb) – Etwas mehr als 100 Menschen haben am Montagabend in Berlin-Friedrichshain gegen die Räumung des Örtchens Lützerath in Nordrhein-Westfalen demonstriert. Die meisten Demonstranten seien schwarz gekleidet, Banner seien kaum zu sehen, berichtete eine dpa-Reporterin vor Ort. Nach Angaben der Berliner Polizei war die Lage rund 45 Minuten nach Beginn der Demo ruhig.

Das Örtchen Lützerath südwestlich von Düsseldorf soll zur Kohlegewinnung abgebaggert werden. In den Häusern, deren einstige Bewohner weggezogen sind, leben Aktivisten, die um den Ort kämpfen wollen. Die grün geführten Wirtschaftsministerien in Bund und NRW hatten Anfang Oktober mit dem Energiekonzern RWE einen auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg im Rheinischen Revier vereinbart.