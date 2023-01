Ausverkauf: dm-Drogeriemarkt in Niederschöneweide schließt

Der dm-Drogeriemarkt an der Schnellerstraße 74 in Niederschöneweide schließt ab 14. Januar. Ab heute können Kunden den Preisvorteile wegen Ausverkauf nutzen.

Wegen Umbau ist der dm-Drogeriemarkt an der Schnellerstraße 74 in Niederschöneweide ab dem 14. Januar geschlossen. Ab heute können Kunden in der Filiale an der Spree Schnäppchen machen. Denn der dm-Drogeriemarkt bietet noch bis zum 13. Januar 2023 Preisvorteile im Zuge eines Ausverkaufs an.

Ab 20. Februar 2023 soll der dm-Drogermarkt dann nach Umbau und Sanierung wiedereröffnet werden.

