Gottschalk und Moraes zur Dakar-Halbzeit auf drittem Rang

Riad (dpa) – Navigator Timo Gottschalk aus Rheinsberg und sein brasilianischer Fahrer Lucas Moraes belegen nach der ersten Woche bei der Rallye Dakar den dritten Rang der Gesamtwertung bei den Autos. Nach der achten Etappe am Sonntag von Ad-Dawadimi-Riad hat das brandenburgisch-brasilianische Duo mit seinem Toyota Hilux rund 80 Minuten Rückstand auf die Führenden Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel aus Katar und Frankreich. «Wir haben eine gute Ausgangslage für die zweite Woche und sind mit der ersten natürlich super-happy», sagte Gottschalk vor dem Ruhetag in Saudi-Arabien am Montag. Bis zum kommenden Sonntag müssen noch 4242 Kilometer absolviert werden.

Gottschalk und Moraes waren am Freitag auf den dritten Gesamtrang vorgerückt und profitierten dabei auch von Ausfällen der vor ihnen liegenden Mitbewerber. Moraes fährt seine erste Dakar, weshalb Gottschalk, der bereits 2011 die Langstreckenrallye gewinnen konnte, einen Platz zwischen sieben und 14 als Ziel ausgegeben hatte. Nun befindet sich das Duo nach knapp Dreiviertel der geplanten Prüfungsdistanz auf Podiumskurs.

Ab Dienstag führt die Rallye in das «Empty Quarter», die größte Sandwüste der Welt. Die Strecke geht bis an die Grenze zum Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo bisher noch nie ein internationaler automobiler Wettbewerb ausgetragen wurde.